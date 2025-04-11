«Полиметалл» ввел вторую линию Амурского ГМК с удвоением объема производства

АО «Полиметалл» в Амурске впервые в России запустило линию автоклавного производства, которое позволяет извлекать золото из руд двойной упорности. Об этом сообщил в пятницу, 11 апреля, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

На этой линии Амурский гидрометаллургический комбинат (АГМК) будет перерабатывать золотосодержащий концентрат с месторождений Якутии, Чукотки, Красноярского края и других регионов.

«Если раньше здесь (на АГМК.— "Ъ") производили 12–15 тонн благородного металла в год, то сейчас эти объемы удастся нарастить до 25–30 тонн — за счет извлечения золота из сложных руд в нашей стране, а не за рубежом, как раньше»,— отметил глава региона.

Под наращивание мощностей создано более 600 рабочих мест. Общая численность коллектива АГМК выросла до 1100 человек, большинство из них — местные жители.

Эрнест Филипповский, Хабаровск