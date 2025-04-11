Определены место и даты федерального Сабантуя в Якутии

Федеральный Сабантуй 2025 года пройдет в местности Орто Дойду Хангаласского района Якутии, выяснил «Ъ». Также определены даты проведения праздника, которые запланированы на 13–14 июня.

«Побывав на местности проведения, мы еще раз удостоверились в правильности выбора Якутии как места проведения юбилейного федерального Сабантуя. Якутия и Татарстан — это две дружеские, братские республики у которых очень много точек соприкосновения»,— рассказал «Ъ» председатель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

«Якутия впервые примет у себя это масштабное событие, которое объединит культурные, ремесленные и спортивные площадки. Для нас это большая честь и ответственность, идет большая подготовка»,— сказал министр культуры и духовного развития Якутии Афанасий Ноев.

Различные культурно-массовые мероприятия пройдут и в Якутске. В местности Ус Хатын состоятся конные скачки. Ожидается приезд более 1 тыс. гостей и 50 тыс. участников из Якутии.

Николай Борисов, Якутск