МВД: мошенники похищают деньги под предлогом замены кода домофона
Телефонные мошенники придумали схемы кражи денег под предлогом замены кода домофона или его поломки, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД. Средства граждан крадут с помощью вредоносной программы, которую обманом заставляют установить на телефон.
Преступник может позвонить под видом сотрудника управляющей компании и заявить о смене кода домофона в подъезде. Жертве по смс отправляют пароль, который надо продиктовать. После этого поступает звонок якобы от имени правоохранительных органов и Росфинмониторинга, которые убеждают установить мобильное приложение банка, чтобы «уберечь средства от мошенников». Жертве отправляют файл, после установки которого просят приложить банковскую карту к NFC-модулю телефона якобы для смены цифрового кода. В итоге на телефон устанавливают вредоносную программу, позволяющую создать виртуальную копию банковской карты жертвы и бесконтактным способом обналичить ее деньги.
По другой схеме, мошенники говорят жертве о поломке домофона и предлагают бесплатно получить несколько ключей. После получения согласия человеку присылают смс с паролем, а дальше злоумышленники повторяют те же действия, что и в первой схеме.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что в 2024 году в России 40% преступлений были совершены с использованием IT-технологий. Это на 13,1% больше, чем годом ранее. Президент Владимир Путин рассказывал, что сумма ущерба от действий кибермошенников выросла на 36%, до 200 млрд руб.
О том, как NFC используют для кражи денег, читайте в материале «Ъ FM» «Мошенники собирают карты».