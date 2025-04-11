В Находке нейтрализовали банду рэкетиров

В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении 18 участников организованной преступной группы, занимавшихся, по версии следствия, рэкетом на территории Находкинского городского округа. Фигуранты задержаны, им предъявлены обвинения в вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Как кообщило следственное управление СКР по Приморью, у банды было трое организаторов, которые привлекли в ее состав еще 15 человек. В период с февраля 2024 по март текущего года рэкетиры, угрожая применением оружия и избиениями, вымогали деньги у предпринимателей Находки. Потерпевшие из опасений за свою жизнь передавали требуемые суммы и просили отсрочку для сбора денег, после чего их отпускали. Общий размер вымогаемых средств, по оценке следствия, превысил 2,5 млн руб.

По местам проживания и в офисах фигурантов дела проведены обыски. В ходе них оперативники изъяли деньги, банковские карты, средства связи, наркотики, а также боевое оружие и патроны.

Алексей Чернышев, Владивосток