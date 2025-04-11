Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны Кузнецову

235-й гарнизонный военный суд продлил срок ареста экс-начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, обвиняемому в получении взятки. Он останется под стражей до 11 мая, сообщает ТАСС. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господина Кузнецова задержали в мае 2024 года. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн руб. По данным СКР, взамен бизнесмен купил и оформил на супругу военного землю в Краснодаре и построил на ней дом.

Как выяснил «Ъ», сам генерал-лейтенант утверждает, что не получал денег от своего партнера, а, напротив, платил ему за покупку земли и строительство дома.

Подробности — в материале «Ъ» «Генерал—инвестор России».