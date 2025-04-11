Актриса Светлана Немоляева рассказала о пережитом приступе

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, что пережила приступ, но его купировали врачи скорой помощи. Через неделю, 18 апреля, актрисе исполнится 88 лет.

«Я перенесла приступ, но мне его вовремя купировали. Сейчас я нахожусь дома»,— сказала актриса ТАСС. Характер приступа госпожа Немоляева не уточнила.

Светлана Немоляева окончила Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. С 1959 года работает в Московском академическом театре им. Маяковского. Является лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» (2013, 2020).

Ее первым кинопроектом стала советская комедия «Близнецы» (1945), в которой она сыграла эпизодическую роль Светочки. Популярность ей принесли фильмы Эльдара Рязанова — «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979) и «Небеса обетованные» (1991). В общей сложности на ее счету более 130 ролей, в том числе в фильмах «Евгений Онегин» (1958), «В ожидании чуда» (1975), «Дневной поезд» (1976), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980), «Средь бела дня...» (1982), «По главной улице с оркестром» (1986), «Артистка» (2007), «Онегин» (2024), а также в сериалах «Неудача Пуаро» (2002), «Собачья работа» (2012), «Земский доктор».

В 2024 году актриса почувствовала себя плохо на съемках ремейка фильма «Буратино», в котором она сыграла черепаху Тортиллу. Причиной недомогания стала диагностированная у артистки мерцательная аритмия.