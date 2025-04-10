Бывший повар из Краснодара осужден за подготовку терактов по указанию СБУ

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил 30-летнего начинающего рэпера, ранее проработавшего поваром в Краснодаре, Вадима Чалого к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку трех терактов. Процесс занял пять судебных заседаний, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dinasty Mind Game Фото: Dinasty Mind Game

По материалам дела, Вадим Чалый, имеющий российское гражданство и родившийся в Киеве, в начале 2024 года переехал в Москву из Краснодара, где более десяти лет работал профессиональным поваром. В столице он проживал в хостеле и трудился оператором в компании по ремонту бытовой техники.

В конце весны 2024 года рэпер, выступавший под псевдонимом Kovoc, познакомился на интернет-платформе Avito с неким Олегом, представившимся директором транспортной компании. Пользователь предложил певцу пройти испытательный срок, выполнив несколько поручений: приобрести GPS-трекеры, химреагенты для изготовления взрывчатки и переправить несколько посылок.

Позднее, 7 июня, Вадим Чалый получил от курьера из Саратовской области три посылки и передал их московским службам доставки. Отправления были адресованы трем полковникам Минобороны. В картонных коробках с подарочной упаковкой находились самодельные взрывные устройства, которые должны были сработать при телефонном звонке. Однако, согласно экспертизе, мощности аккумуляторов смартфонов, вмонтированных в бомбы, оказалось недостаточно для их активации.

Фигурант был задержан 24 июня. На следствии он полностью признал вину, утверждая, что до последнего не осознавал, что сотрудничает с агентом СБУ. По словам подозреваемого, первые сомнения возникли, когда ему поручили приобрести химреагенты, используемые для изготовления взрывчатки, но Олег якобы развеял его опасения.

«Я понимаю, что совершил огромную глупость, ошибку. Готов понести наказание»,— заявил Вадим Чалый в последнем слове. Он уточнил, что согласился участвовать в преступлении ради денег, но за всю работу получил лишь около 2 тыс. руб. вместо обещанных 4-5 тыс. руб. за отправку посылок.

Следствие также установило, что в 2024 году фигурант был осужден Лефортовским судом за незаконный оборот наркотиков и оштрафован на 15 тыс. рублей. Кроме того, у него имелись непогашенные кредиты на сумму около 1 млн руб.

Гособвинение требовало для подсудимого 16 лет лишения свободы, защита просила о минимально возможном сроке, учитывая признание вины и содействие следствию.