Жителям Калининградской области начали предоставлять соцвыплату на продукты

Власти Калининградской области начали предоставлять соцвыплаты на покупку продуктов питания нуждающимся группам населения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первую выплату Центр социальной поддержки населения перечислил гражданам сегодня, она составила 2 тыс. руб. Поддержка будет оказываться в течение трех месяцев. Общий размер помощи составит 6 тыс. руб. Покупки с использованием выплаты можно будет сделать со второй половины апреля в основных торговых сетях. Соцвыплата не распространяется на покупку алкоголя. Обналичить ее нельзя. На предоставление выплаты суммарно из бюджета региона выделено 286 млн руб.

«Выплата уже оформлена без заявления получателям региональной социальной доплаты к пенсии, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Все граждане, имеющие право на меру поддержки, уведомлены об этом»,— сказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер (цитата по сайту правительства Калинградской области).

В ведомстве отметили, что открыть соцсчет необходимо до 1 сентября в личном кабинете на сайте НКО «Расчетные решения» или в отделении Сбербанка. В нем будет отображаться история покупок и информация о поступлениях. Выплата будет доступна через десять рабочих дней после активации счета.

Екатерина Отрашкевич