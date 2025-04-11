Отчет десятилетия

На традиционном отчете Александра Дрозденко о результатах деятельности областного правительства в парламенте региона глава Ленобласти обратил внимание депутатов на итоги работы своей команды не только за прошедший год, но и за все прошедшее десятилетие. Губернатор, который в сентябре 2025 года идет на перевыборы, дал более 30 поручений, самые яркие из которых коснулись народосбережения. Господин Дрозденко поставил задачу увеличить размер выплат за первого и второго ребенка, строить дворцы бракосочетания, а не просто отделения загса, а для стимулирования молодых людей заключать браки в Ленобласти губернатор предложил выдавать сертификаты для молодоженов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Значительная часть доклада Александра Дрозденко была посвящена темам поддержки семьи. Губернатор отметил, что за последние десять лет Ленобласть для постоянного места жительства выбрали почти 240 тыс. человек. Рост заработной платы за этот период составил более 133%, а уровень бедности сократился более чем вдвое. По рождаемости Ленобласть отстает, признал господин Дрозденко, но объяснил это издержками статистических подсчетов: при официальном количестве зарегистрированных рождений в 12 тыс. детей за пособиями в регионе обратились 15 тыс. получателей, а в первый класс пошли более 24 тыс. ребятишек.

Количество многодетных семей за десять лет увеличилось с 8 до 24,5 тыс., отметил губернатор, но проблема региона в том, что ленинградцам сложнее всего решиться именно на первого ребенка. «Так вот, что нужно сделать, Роман Иванович (Марков — первый зампред правительства Ленобласти — председатель комитета финансов.— «Ъ-СПб»), чтобы увеличить рождаемость»,— обратился господин Дрозденко к своему первому заму. В зале засмеялись. «Необходимо увеличить выплаты на рождение первого и второго ребенка на 25 и 50% соответственно, чтобы достичь к 2030 году показателя в 14 тыс. зарегистрированных рождений детей в год»,— продолжил губернатор. Господин Марков вообще был вчера адресатом более трети всех поручений губернатора.

Глава 47-го региона напомнил, что на недостаточное количество браков, заключаемых в регионе, совсем недавно обратил внимание президент РФ Владимир Путин. В связи с этим господин Дрозденко дал поручение зампредам по строительству и социальным вопросам Евгению Барановскому и Николаю Емельянову привести в надлежащее состояние отделы загсов, особенно в районных столицах Ленобласти. Ведь чего хотят брачующиеся — расписываться в красивых загсах на набережной Невы или в старинном особняке, рассуждал губернатор. «Поэтому нам вообще нужно возродить понятие "дворец бракосочетания", а не просто отделение загса»,— обозначил пожелание строительному и социальному блокам областного правительства господин Дрозденко. Под дворцы бракосочетания можно приспосабливать исторические объекты, заметил он.

Выездные регистрации брака в красивых местах Ленобласти — еще один способ увеличения количества бракосочетаний, сказал глава региона в начале своего доклада, а в заключительном слове губернатор внес еще более конкретное и смелое предложение: выдавать сертификаты на двухдневный отпуск в туристических местах региона молодоженам, поженившимся именно в Ленобласти. «Роман Иванович, пожалуйста, не расстраивайтесь, мы пока считаем, во сколько это может обойтись бюджету и насколько наши партнеры будут готовы идти нам навстречу»,— вновь обратился к руководителю финансового блока областной администрации господин Дрозденко.

Новизну этому отчету придало включение в доклад губернатора, транслируемый на экранах, видеовставок с отзывами жителей о получаемых ими услугах в здравоохранении, новых общественных пространствах, образовательных проектах и прочем. Видеоряд разряжал обстановку и веселил участников почти четырехчасового мероприятия. В выступлениях депутатов прозвучали уже неоднократно высказывавшиеся тезисы об эффективной работе Александра Юрьевича «как увлеченного своей работой руководителя» и «уютно сидящих под инициативным зонтом губернатора» чиновников в его команде (лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Перминов), экологии и глиноземном заводе (лидер фракции КПРФ Иван Апостолевский). Лидер ЛДПР Андрей Лебедев призвал заботиться не только об экономическом благополучии ленинградцев, но и о духовном развитии жителей Ленобласти и нации в целом. Отчет губернатора был поддержан членами регионального парламента единодушно.

Александра Тен