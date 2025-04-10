Ярославский «Локо» стал четвертьфиналистом Кубка Харламова

Ярославский «Локо» обыграл московское «Динамо» со счетом 4:3 в пятом матче первого раунда плей-офф и вышел во второй раунд. Счет в серии 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МХК Локо Ярославль Фото: МХК Локо Ярославль

Первый период прошел без забитых шайб. Во втором периоде игроки «Локо» забили сразу три шайбы — отличились Алексей Эльблаус, Роман Лутцев и Леонтий Филевский. После чего ярославская молодежка пропустила сразу две шайбы с разницей в минуту. В третьем периоде московское «Динамо» счет сравняло — 3:3 стало за 14 минут до конца основного времени. Победителя определил второй овертайм. Забил ярославец Марк Ульев.

Во втором раунде «Локо» будет играть со «СКА-1946». Первая игра 14 апреля в Санкт-Петербурге.