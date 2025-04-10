Ветерану войны Александру Рогачеву вручили знак Почетного гражданина Краснодара

Заместитель главы Краснодара Надежда Панаетова и вице-спикер городской Думы Зорик Садоян 10 апреля вручили знак Почетного гражданина города участнику Великой Отечественной войны Александру Ивановичу Рогачеву. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Представители мэрии пожелали ветерану долголетия, здоровья, стойкости духа и выразили благодарность за вклад в достижение Победы.

Александр Рогачев был призван в армию в 17-летнем возрасте. После мобилизации его направили в Ростов, затем на обучение в Северную Осетию. В 1943 году фронтовик попал в артиллерию малого калибра. Служил в отдельном малокалиберном зенитном артиллерийском полку, который перебрасывали между третьим и четвертым Украинскими фронтами. Участвовал в форсировании Днепра. День Победы встретил на границе Венгрии и Чехословакии.

За боевые заслуги Александр Иванович награжден орденами Отечественной войны второй степени и Красного Знамени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы».

В 2024 году глава Краснодара Евгений Наумов поздравил Александра Рогачева со столетним юбилеем.

Всего звание Почетного гражданина Краснодара присвоено 56 участникам Великой Отечественной войны.

Анна Гречко