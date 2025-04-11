Продажи крепкого алкоголя упали на 10–12% из-за роста цен

Розничные продажи крепкого алкоголя в России в I квартале 2025 года сократились на 10–12% в годовом выражении, сообщили “Ъ” участники рынка. Основная причина — резкий рост цен из-за повышения акцизов, минимальных розничных цен (МРЦ) и пошлин на импортную продукцию.

По данным экспертов, сильнее всего пострадали водка, коньяк и бренди — их продажи упали на 4,5–10%. Novabev Group зафиксировала снижение отгрузок на 4,9%, а рост продаж в розничной сети «Винлаб» замедлился с 36,2% до 19,4%.

С начала года акцизы на спирт выросли на 15%, а МРЦ на водку, коньяк и бренди — на 16,7–17,1%. Средняя цена алкоголя в несетевой рознице за год подскочила на 13%. Покупатели переключаются на более доступные напитки, включая домашнее самогоноварение, спрос на которое вырос на 5%.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Акцизы глушат спиртное».