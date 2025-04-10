На Кубани выделят 451 млн рублей на развитие туризма в 2025 году

Министерство курортов Краснодарского края объявило о старте приема заявок на получение субсидий по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Минэкономразвития выделило региону 451 млн руб. на развитие туристической сферы, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Документы принимаются до 13 апреля. Максимальная сумма поддержки увеличена до 20 млн руб. Проекты должны быть реализованы до конца 2025 года, при этом собственные вложения заявителя должны составлять не менее 30% от общей стоимости.

«Благодаря профильному нацпроекту за четыре года в крае реализовали 58 проектов по развитию пляжных территорий, разработали четыре туристских маршрута, один обустроили. Еще два проекта реализовали по развитию доступной туристской среды, организовали круглогодичное функционирование 15 бассейнов. Кроме того, ввели в эксплуатацию 8 модульных гостиниц и 10 кемпингов»,— отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий.

В 2025 году финансовую поддержку могут получить инициативы по созданию и благоустройству пляжей, обустройству туристических маршрутов, организации всесезонной работы бассейнов, развитию инклюзивного туризма и созданию кемпингов. При рассмотрении заявок преимущество получат предприниматели из Анапы и Темрюкского района.

Заявки формируются в электронном формате через систему «Электронный бюджет» В предыдущие годы благодаря участию в нацпроекте поддержку получили девять эногастрономических объектов, включая известные винодельни «Шато де Талю», «Абрау-Дюрсо», «Фанагория» и другие. Также была модернизирована система водоотведения в Новороссийске, от села Большие Хутора до Абрау-Дюрсо, которое ежегодно посещают более 1 млн туристов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на территории Краснодарского края в 2025 году построят 15 новых объектов курортной инфраструктуры. Работы будут профинансированы за счет курортного сбора, собранного годом ранее.

Анна Гречко