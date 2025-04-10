Спасатели не спешат на изъятие

В региональном управлении МЧС, отвечающем за предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, неоднозначно отнеслись к действиям властей, которые изымают у нижегородцев старые дома и помещения, вводя режимы ЧС в границах объектов недвижимости. Несколько собственников пожаловались в МЧС, и ведомство не нашло оснований для признания их зданий и земельных участков зоной чрезвычайной ситуации. В судебных спорах также есть случаи прекращения дел из-за отмены мэром своих решений. По мнению юристов, нижегородские власти часто «забывают» о праве собственника вернуть изъятое имущество, сохранившееся после ликвидации ЧС. В минимущества утверждают, что их практика полностью законная.

В список реквизируемого в рамках режима ЧС имущества попадают объекты культурного наследия

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Распространившаяся в Нижнем Новгороде практика изъятия объектов недвижимости под предлогом их аварийного состояния и угрозы жизни и здоровью граждан получает неоднозначную оценку в МЧС. Как ранее писал «Ъ-Приволжье», минимущества Нижегородской области занимается реквизицией помещений, домов и земельных участков, опираясь на вынесенные мэром решения о введении режимов чрезвычайной ситуации (ЧС) в границах изымаемых объектов недвижимости.

Одной из первых в суде введение режима ЧС оспорила предприниматель Галина Ручковская, у которой власти пытались изъять участок со старым домом на Нижегородкой улице.

В 2023 году она доказала, что огороженная от посторонних частная недвижимость не представляет опасности, а режим ЧС не может длиться два года, пока идут споры по изъятию. В МЧС тогда поддержали истицу, указав, что признаков какого-либо стихийного бедствия или техногенной катастрофы на ее земельном участке не выявлено.

Отвечая на запрос «Ъ-Приволжье», в главном управлении МЧС России по Нижегородской области сообщили, что к ним поступало семь обращений от пяти собственников. Они жаловались на отсутствие обстоятельств, необходимых для принятия решения о введении режимов ЧС для реквизиции их имущества.

«По двум адресам главе Нижнего Новгорода были направлены письма о том, что мы не усматриваем критериев отнесения ситуаций к чрезвычайным, считаем действие режима ЧС нецелесообразным и рекомендуем его снять. В связи с чем постановлением администрации Нижнего Новгорода режим ЧС был отменен», — сообщили в службе.

По четырем адресам обращения с разъяснениями были перенаправлены для рассмотрения в городскую администрацию. Еще по одному заявлению сотрудники МЧС совместно с сотрудниками управления по делам ГО и ЧС Нижнего Новгорода обследовали установленную зону чрезвычайной ситуации.

«В ходе комиссионного обследования видимых разрушений (обрушений) элементов здания и нарушения условий жизнедеятельности людей не установлено. Поэтому в адрес главы города было направлено письмо об отсутствии оснований и критериев для введения режима ЧС и предложение его отмены», — отметили в пресс-службе нижегородского управления МЧС.

Что касается судебных споров, спасатели привлекаются в качестве третьего лица по делам о признании незаконными и отмене постановлений администрации Нижнего Новгорода о введении режимов ЧС муниципального характера. «По настоящее время мы участвовали в четырех гражданским делах. По двум из них производство было прекращено в связи с отменой администрацией города введенных режимов чрезвычайной ситуации, два других спора на стадии рассмотрения. Управление занимает позицию, направленную на исключение фактов нарушения федерального законодательства, регулирующего отношения в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Нижегородской области Михаил Чирков.

В городской администрации оперативно не ответили, почему мэр Нижнего Новгорода вводит режимы ЧС там, где спасатели не видят для этого оснований, и затем в ряде случаев вынужден отменять свои постановления

Один из текущих судебных споров касается намерения областных властей реквизировать исторический особняк 1861 года на улице,Большая Покровская, 4а. По заключению экспертов министерства, здание находится в аварийном состоянии. При этом муниципалитет, введя режим ЧС, согласовал и работу ресторана на первом этаже особняка. Заведение общепита открылось и работает в здании, которое, по данным властей, может обрушиться. Еще год назад мэр предписывал районной администрации огородить зону ЧС лентами и прекратить доступ людей внутрь. Ничего из этого сделано не было.

Управляющий партнер юрфирмы «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов подчеркнул, что по ст. 242 ГК РФ реквизиция носит возвратный характер. «Если имущество не уничтожено во время чрезвычайной ситуации, собственник может требовать его назад после окончания режима ЧС. Но в практике Нижегородской области этот момент не упоминается. Власти делают вид, что раз заплатили компенсацию, то имущество теперь их. Возможно, расчет на то, что собственники не знают о своем праве требовать возврат, не смогут доказать, что объект недвижимости сохранился или не захотят судиться с государством. В наших случаях оно действует по формальной схеме, но “забывает” о праве на возврат. Если не дать чиновникам спустить ситуацию на тормозах, вполне реально вернуть свое в судебном порядке. Нужно следить за судьбой объекта: как его использовали для ликвидации ЧС и тщательно фиксировать его состояние, чтобы потом доказать, что имущество цело», — отметил юрист.

В минимущества сообщили, что в судебном порядке режимы ЧС не отменялись: они отменяются по ходатайству министерства или собственника после устранения обстоятельств, из-за которых были введены.

«Законность действий минимущества по реквизиции подтверждена многочисленной судебной практикой», — заявили в органе власти.

Роман Кряжев