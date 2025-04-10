Брал замороженной таранью

Суд в Краснодаре оставил без изменения наказание экс-начальнику Волгодонской инспекции рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Роману Макарову. Ранее он был признан виновным в получении взяток рыбой от браконьера и приговорен к двум годам шести месяцам колонии общего режима. Кроме того, суд назначил осужденному запрет в течение двух с половиной лет после освобождения занимать определенные должности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил без изменения наказание по делу бывшего начальника Волгодонской инспекции рыбоохраны АЧТУ Росрыболовства Романа Макарова. Информация об этом опубликована в картотеке суда.

В августе 2024 года Цимлянский районный суд Ростовской области признал Романа Макарова виновным в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, инспектор каждый месяц через посредника получал от жителя Константиновского района, незаконно добывавшего рыбу в акватории Дона, по 150 кг улова. За это сотрудники ведомства «закрывали глаза» на деятельность браконьера.

В декабре 2023 года Роман Макаров был задержан с поличным при получении от посредника Владимира Рыбальченко 14 брикетов замороженной тарани общим весом 139 кг и стоимостью более 228 тыс. руб.

Роман Макаров признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. С учетом этого Цимлянский райсуд назначил ему два с половиной года колонии общего режима и запретил в течение полутора лет после освобождения на государственной службе и в органах местного самоуправления занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, оранизационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. Позднее Ростовский облсуд усилил дополнительное наказание — срок запрета был увеличен до двух с половиной лет.

Прокурор обжаловал решения первой и апелляционной инстанций в кассационном порядке. В кассационном представлении гособвинитель указал, что суд не рассмотрел вопрос о конфискации денежных средств осужденного либо иного имущества в размере, эквивалентном сумме взятки.

Рассмотрев материалы дела, Четвертый кассационный суд оставил без изменения назначенное Макарову наказание, однако определил направить в Цимлянский райсуд на новое судебное рассмотрение уголовное дело в части вопроса об имуществе, подлежащем конфискации.

Выступивший в роли посредника при передаче рыбы Владимир Рыбальченко получил три года условно за посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Об уголовном деле в отношении взяткодателя официально не сообщалось.

Кристина Федичкина