Штормовое предупреждение об опасном явлении "Заморозки" передали ростовские МЧС и ГАИ

По данным Росгидромета, ночью и утром 11, 12 и 13 апреля местами по территории Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе -1...-4°, сообщает пресс-служба донской Госавтоинспекции в своем телеграмм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Госавтоинспекция Ростовской области призывает участников дорожного движения быть особенно осторожными на дорогах.

«На оживленных дорогах и трассах со спокойным движением просим соблюдать скоростной режим, следить за дистанцией до впереди идущего автомобиля, плавно управлять транспортным средством»,— говорится в сообщении.

Перед началом движения Госавтоинспекторы рекомендуют проверить исправность фар и стеклоочистителей на случай ограничения видимости.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный) на единый номер вызова экстренных оперативных служб —112.

Валентина Любашенко