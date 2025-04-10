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Коммерсантъ FM
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Школьникам во Франции запретили пользоваться мобильными телефонами

Министр образования Франции Элизабет Борн объявила, что со следующего учебного года учащимся всех коллежей (средней школы) будет запрещено пользоваться мобильными телефонами в течение всего учебного дня.

В прошлом году начался эксперимент в 180 коллежах, где обучаются около 50 тыс. детей. Он в итоге был признан Министерством образования успешным. Теперь запрет будет введен по всей стране. Согласно положениям закона, учащиеся смогут приходить в школу с мобильным гаджетом, однако будут обязаны сдать его на хранение в специальных шкафчиках у входа в коллеж. Забрать свой телефон ученики смогут только после окончания всех занятий.

При этом Национальный союз средних школ и коллежей (Snalc) и Национальный союз среднего образования (Snes-FSU) раскритиковали решение правительства, отмечает Le Figaro. По словам их представителей, эксперимент проводился преимущественно в сельских школах, где учится менее 350 человек. А в более крупных учебных заведениях эксперимент проводился только среди отдельных классов. А потому профсоюзы учителей считают результаты эксперимента нерелевантными.

Французские власти запретили пользоваться мобильными телефонами и смартфонами в детских садах и учащимся начальных классов еще в 2018 году.

Кирилл Сарханянц

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