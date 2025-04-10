Маржа уже не та

Продажи новых автомобилей в Пермском крае в марте сократились на 47%. Падение показали большинство брендов, включая отечественную Lada и наиболее популярные марки из Китая Haval и Chery. Главной причиной снижения экс­перты называют высокую ключевую ставку ЦБ РФ, влияющую на процентные ставки кредитования. Это же влияет и на прибыльность дилеров, которые вынуж­дены продавать машины с большими скидками. В итоге годовая выручка дилеров значительно превысила прибыль. Эксперты не ожидают существенных перемен на рынке до изменения ключевой ставки ЦБ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как сообщают в профессиональном сообществе «Автомаркетолог» и компании Verra, рынок новых легковых автомобилей в Пермском крае в минувшем месяце снизился на 47,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Всего в марте в регионе зарегистрировали 1247 новых легковых авто, тогда как в марте 2024-го на учет были поставлены 2382 новые машины. В марте этого года из 30 брендов, поставленных на учет, сокращение показали 22.

Значительнее всего за год упали продажи Great Wall (-93,6%), Kia (-81,4%), Tank (-81%), Audi (-78,6%) и Exeed (-78,2%). Бренды из топ-5 рынка тоже уменьшили продажи: Lada на 43,4%, Haval на 35,2%, Chery на 51,2%, Geely на 63,4%, Changan на 61,5%. В то же время, больше всего выросли объемы регистрации автомобилей российского производства Solaris, похожих по внешнему виду на Hyundai Solaris (на 225%). Увеличились продажи GAC (+166,7%), Xcite и SWM (+100%), JAC (+81,8%) и UAZ (+46,7%). В России в целом, по данным «Автостата», продажи новых легковых машин в марте сократились на 45,5% год к году, до 79,8 тыс. штук.

Продажи машин в Прикамье начали падать в конце 2024 года. В декабре рынок сократился на 4,6%. В феврале упал на 23%. До этого столь масштабное снижение продаж новых автомобилей наблюдалось в 2022 году, когда сегмент просел на 59,1%. Тогда продажи падали на фоне ухода из России известных иностранных автоконцернов. С выходом на российские рынки китайских брендов 2023 и 2024 годы стали периодом восстановления отрасли. В 2023 году многие региональные автодилеры смогли успешно заместить ушедшие западные бренды китайскими.

На итогах деятельности компаний за 2024 год отразилась высокая ключевая ставка ЦБ РФ, согласны экс­перты. Годовая выручка дилеров выросла значительнее прибыли. Например, выручка одной из структур «Демидыча» (ООО «Демидыч») увеличилась на 19,5% — с 9,37 млрд руб. в 2023 году до 11,21 млрд в 2024-м. Прибыль организации снизилась на 78,2%, до 4,1 млн руб. Одна из компаний «Форвард Авто» (ООО «Авто ритейл диамант») на 21,3% повысила выручку (до 10,2 млрд руб.) и на 54,7% сократила прибыль (до 10,5 млн руб.). Дилер Lada ООО «Эксперт Авто» тоже понизил рентабельность: выручка предприятия выросла на 56,3% (до 7,1 млрд руб.), а прибыль снизилась на 83,4% (до 10,1 млн руб.). Собеседник среди дилеров объяс­нил эту аномалию тем, что дилерам приходится делать на подорожавшие после индексации утильсбора машины скидки, чтобы их продать. «Иногда в минус торгуем, лишь бы разгрузить склады»,— говорит он.

Руководитель «Форвард-Авто» Рустам Бахтияров рассказал, что в марте продажи машин в компании снизились примерно на 40% год к году. Интерес к брендам наблюдался неравномерный: Chery демонстрировала относительную стабильность (снижение в пределах 10–15%), более серьезное сокращение затронуло Lada (по отдельным моделям до 50% и выше), Omoda, JAC и Changan (более 50%). Ключевые факторы снижения спроса на машины — высокая кредитная ставка и усталость потребителя от нестабильности, ожидание большей определенности в этой сфере. Полноценное восстановление рынка возможно только при улучшении доступа к финансированию и росте уверенности покупателей, считает предприниматель. В «Форвард-Авто» рассчитывают на стабилизацию ситуации и «небольшую позитивную динамику» за счет локальных маркетинговых инициатив, программ трейд-ин и индивидуальных условий для покупателей.

По мнению гендиректора Verra Анны Бояршиновой, для более точной оценки ситуации целесообразнее анализировать изменения авторынка по отношению к предыдущим месяцам, а не в формате «год к году». Например, в марте 2024-го был зафиксирован резкий рост продаж, связанный с предстоящими изменениями в правилах параллельного импорта, вступившими в силу с апреля 2024 года. Кроме того, ключевая ставка ЦБ тогда составляла 16%. «Если сравнивать результаты Verra в Пермском крае за март текущего года с показателями февраля, то наблюдается положительная динамика: продажи выросли на 25%. При этом рынок Пермского края сократился на 3%, а общероссийский рынок, несмотря на рост, показал незначительное увеличение — около 2%»,— пояснила госпожа Бояршинова. Гендиректор Verra обратила внимание на снижение продаж по некоторым брендам, в основном это машины, ввозимые по параллельному импорту. Это сокращение эксперт объясняет статистической погрешностью, связанной с эффектом низкой базы. Руководитель Verra также назвала причинами сокращения рынка высокую ключевую ставку, рост цен на автомобили. Кроме того, на фоне новостей о возможном возвращении ранее ушедших брендов часть клиентов решила выждать, отложив покупку авто на более поздний срок, полагает она. Ни один из брендов официально не подтвердил возобновление поставок.

Собственник консалтингового агентства Detkin&Co, независимый автомобильный консультант Алексей Деткин главной причиной падения продаж назвал высокие ставки по кредитам, а также общее снижение интереса потребителей к покупке машин. По данным собеседника, если в прошлом году подавляющая часть новых автомобилей приобреталась с помощью кредитных средств (до 70–90% сделок), то в этом году с помощью кредита совершается до 30–40% сделок. «Высокая ключевая ставка ЦБ РФ влияет на процентные ставки кредитования. И пока она не снизится и кредиты не станут более доступны, значимых перемен на рынке ожидать не стоит. В то же время, продажи авто в апреле могут незначительно вырасти по сравнению с мартом»,— прогнозирует господин Деткин. Эксперт добавил, что машины дорожают, а маржинальность бизнеса у дилеров не растет. Части маржи компании лишаются в связи с удорожанием кредитов, оплатой налогов, скидками покупателям и прочим.

Евгения Ахмедова