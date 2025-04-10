Власти намерены привить нижегородцам «здоровую культуру потребления алкоголя»

Нижегородские власти рассчитывают создать в регионе «здоровую культуру потребления спиртных напитков через ограничение их доступности в определенные часы». Как сообщила пресс-служба областного правительства, это будет основной целью закона об ограничении продажи алкоголя в определенные дни и часы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В правительстве уточнили, что предлагаемые ограничения являются частью комплексной стратегии, направленной на улучшение здоровья граждан, повышение качества жизни в регионе и улучшение демографической ситуации.

Ранее проект поправок в областной закон о регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции прошел процедуру оценки регулирующего воздействия (ОРВ). В ней приняли более 30 граждан и представителей бизнеса. Предприниматели предложили доработать законопроект.

После доработки документ вынесен на повторное обсуждение ОРВ. О сроках внесения законопроекта в региональный парламент после прохождения ОРВ власти сообщат дополнительно.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородские власти предлагают полностью запретить розничную продажу алкоголя в воскресенье, в субботу разрешить торговлю с 10:00 до 16:00, в будни — с 14:00 до 20:00.

Андрей Репин