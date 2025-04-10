До конца 2025 года улицу Малиновского в Ростове отремонтируют за 287 млн рублей

Компания «Дорстрой» из Аксая победила в конкурсе на ремонт участка ул. Малиновского в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «РБК Ростов». С победителем заключен муниципальный контракт на сумму 287,4 млн руб. Подрядчик обязуется завершить работы до конца 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации издания, «Дорстрой» стал единственным участником аукциона и оценил свои услуги на 9,5 млн руб. дешевле начальной цены торгов — 296,9 млн руб.

«Согласно контракту, подрядчику предстоит отремонтировать участок от улицы Доватора до Коммунистического проспекта общей протяженностью порядка 3,5 км. Запланированы работы по обновлению дорожного полотна, замене нижнего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на проезжей части, а также замене бортового камня, люков и горловин колодцев. Гарантийные сроки эксплуатации дорожного покрытия, с учетом прогнозируемой интенсивности движения 10 тыс. — 20 тыс. автомобилей в сутки, составят 4 года», — пишет издание.

Последний раз частичный ремонт указанного участка ул. Малиновского проводился в 2018 году. При начальной цене торгов 119,5 млн руб. конкурс тогда выиграл «Ростовавтодорстрой», сумма муниципального контракта составила 102,3 млн руб. Спустя полгода контракт был расторгнут по соглашению сторон.

По данным системы «СПАРК», ООО «Дорстрой» зарегистрировано в г. Аксай Ростовской области в 2007 году, Владелец компании — Даниил Рожков. Специализация — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Выручка компании по итогам 2024 года составила 4,5 млрд руб. Предприятие получило чистую прибыль в размере 31,4 млн руб.

По информации «РБК Ростов», в 2025 году «Дорстрой» стал в Ростове-на-Дону подрядчиком по нескольким дорожном проектам. Среди них, например, ремонт пер. Ашхабадский и улицы Большая Садовая на участке между проспектами Буденновский и Ворошиловский.

Ефим Мартов