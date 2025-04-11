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Российский венчурный форум в Казани

В Казани открылась крупнейшая площадка поддержки стартапов, инвесторов и технологического предпринимательства

На площадке «Казань Экспо» начался Российский венчурный форум — одно из центральных событий для стартапов, инвесторов и крупных компаний, заинтересованных в развитии инноваций. Церемонию открытия посетили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица. В этом году форум собрал более 5 тыс. делегатов из 25 стран и побил рекорд по числу заявок от российских стартапов — представлено более 1000 проектов.
Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

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XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе &quot;Казань Экспо&quot;. Пленарное заседание &quot;Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций&quot;.

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов  /  купить фото

XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Коммерсантъ / Артемий Шуматов

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