Российский венчурный форум в Казани

На площадке «Казань Экспо» начался Российский венчурный форум — одно из центральных событий для стартапов, инвесторов и крупных компаний, заинтересованных в развитии инноваций. Церемонию открытия посетили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, раис Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица. В этом году форум собрал более 5 тыс. делегатов из 25 стран и побил рекорд по числу заявок от российских стартапов — представлено более 1000 проектов.

Фоторепортаж «Ъ Волга-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ XIX Российский венчурный форум в Международном выставочном комплексе "Казань Экспо". Пленарное заседание "Технологическое предпринимательство - пространство высших компетенций".

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ