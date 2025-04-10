Пострадавшие от атаки БПЛА жители Туапсе получат помощь от региона

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении средств из резервного фонда для выплаты материальной помощи жителям города Туапсе и Туапсинского района, чьи дома пострадали при атаке на город украинских беспилотников 26 февраля этого года, сообщает оперативный штаб региона.

Всего из резервного фонда администрации Краснодарского края жителям города будет перечислено 19,1 млн руб. Как сообщал «Ъ», город Туапсе и Туапсинский район подверглись массированному налету дронов в ночь на 26 февраля. При падении обломков беспилотников повреждения получили гражданские объекты: сгорел легковой автомобиль, в нескольких частных домах были выбиты окна и двери, пострадало задние детского сада. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Анна Перова, Краснодар