Налет пришелся по домам

В Краснодарском крае ликвидируют последствия налета БПЛА, который стал для региона самым масштабным за время проведения СВО. Минобороны России сообщило о 83 перехваченных и уничтоженных над территорией Кубани беспилотных летательных аппаратах. Погибших и раненных в результате воздушной атаки нет, объекты инфраструктуры не пострадали. При этом обломками дронов повреждены жилые дома в Анапе, Новороссийске, Туапсе и Темрюкском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В ночь на среду, 26 февраля, Краснодарский край подвергся самой массированной воздушной атаке с момента начала специальной военной операции: над территорией региона были перехвачены и уничтожены 83 беспилотных летательных аппарата, запущенных со стороны Украины. Ранее самый масштабный налет был зафиксирован в апреле прошлого года, когда российские средства радиоэлектронной борьбы сбили над Кубанью 66 вражеских беспилотников. Краснодарский край и Адыгея подвергаются атакам украинских БПЛА с февраля 2023 года.

В ходе массовой атаки в ночь на 26 февраля производственные объекты не пострадали, раненых и погибших нет. При этом в четырех муниципалитетах Краснодарского края при падении обломков БПЛА повреждения получили жилые здания и социальные объекты.

Больше всего пострадали Туапсе и Туапсинский район. Воздушная атака произошла около двух часов ночи, местные жители начали звонить в экстренные службы и сообщать о том, что обломки БПЛА падают на гражданские объекты. На Краснодарской улице в Туапсе части сбитого дрона попали на автомобиль во дворе частного дома. Начался пожар, машина сгорела, повреждена стена дома, разбиты стекла, жильцы переехали к родственникам. Еще в двух соседних домах взрывом были выбиты окна и двери. На Звездной улице в Туапсе в нескольких квартирах многоэтажного дома, а также в детском саду повреждены стекла. В селе Агой Туапсинского района в частном доме повреждена стена и выбиты окна. Глава Туапсе Сергей Бойко рекомендовал родителям самостоятельно принимать решение, отправлять ли сегодня детей в школы и детские сады.

В Темрюкском районе в станице Старотитаровской повреждения получили десять частных домов, в поселке Стрелка — четыре дома. Одно из домовладений пострадало сильно, в остальных зафиксированы незначительные повреждения фасадных элементов и хозяйственных построек, дома для жилья пригодны.

В селе Джигинка (пригород Анапы) обломки БПЛА упали рядом с частными домами, в результате в двух дворах пострадали хозпостройки. В поселке Верхнебаканском под Новороссийском при падении обломков дронов была повреждена газовая труба, начался пожар, который удалось быстро потушить. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, на прилегающей территории введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил главам муниципалитетов оказать помощь пострадавшим семьям. В населенных пунктах, пострадавших от ночного налета украинских БПЛА, начали работать муниципальные комиссии, оценивающие ущерб.

Анна Перова, Краснодар