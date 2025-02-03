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В 2024 году Петербург получил почти 800 новых единиц пассажирского транспорта

В рамках продолжающегося масштабного обновления подвижного состава пассажирского транспорта по итогам прошлого года Петербург получил почти 800 новых единиц техники.

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Фото: комитет по транспорту Санкт-Петербурга

Как уточнили в Смольном, больше всего новых машин в 2024 году приобрел ГУП «Пассажиравтотранс» — 547 автобусов. Среди них 348 автобусов большого класса, 176 — особо большого класса и 10 туристических автобусов.

Также в прошедшем году предприятие получило 13 электробусов большого класса. В том числе — 11 машин, специально закупленных для нового электробусного парка на Ржевке. Первая очередь парка на 100 машин готовится к вводу в эксплуатацию в 2025 году. Его строительство продолжается. Общая вместимость парка составит до 400 электробусов, напомнили в администрации Петербурга.

Прежде «Ъ-СПб» писал, в конце декабря в Петербурге состоялась презентация нового подвижного состава, поступившего в пользование ГУП «Петербургский метрополитен», СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и ГУП «Горэлектротранс» в 2024 году. Смотр прошел в Совмещенном трамвайно-троллейбусном парке (СТТП) на Гражданском проспекте.

Андрей Цедрик

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