Ярославский губернатор поручил проверить законность установки заборов у МКД

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил проверить законность установки заборов вокруг многоквартирных домов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал Фото: Михаил Евраев, Telegram-канал

«Уже сейчас в городах забор на заборе. Людям не пройти, спецтехнике не проехать, а это не только неудобства для жителей, но и прямая угроза безопасности. Практика сноса заборов широко используется в Москве и Санкт-Петербурге»,— написал господин Евраев.

Глава региона напомнил о действующих в регионе правилах благоустройства, в которых названы случаи, когда забор необходим. Он настаивает, что каждый запрос на установку ограждений нужно «оценивать на целесообразность, а не выдавать разрешения, потому что кому-то хочется отделиться».

«Плюс должно быть согласование внешнего вида конструкций. Поручил разработать единый порядок, который будет действовать на территории всего региона, станет типовым и снимет существующие противоречия»,— написал губернатор.