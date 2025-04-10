Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Марселю Дулкарнаеву провести проверку по жалобам жителей поселка Борисково в Казани в связи с отсутствием ремонта дороги. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил проверить ситуацию с дорогой в казанском поселке Борисково

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бастрыкин поручил проверить ситуацию с дорогой в казанском поселке Борисково

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В СМИ и соцсетях сообщается, что более 20 млн лет дорожное покрытие в поселке не обновлялось, что привело к его полному разрушению: асфальт отсутствует, образовались глубокие колеи и ямы, а в дождливую погоду дорога размывается.

Из-за этого затруднен проезд не только личного транспорта, но и машин экстренных служб. Жители, среди которых пенсионеры, инвалиды и семьи с детьми, неоднократно жаловались на проблему, однако их обращения оставались без результата.

Артём Дергунов