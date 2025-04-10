Пытавшемуся взорвать офицеров Минобороны РФ Вадиму Чалому дали 16 лет колонии

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме уроженца Киева Вадима Чалого. Он сотрудничал с украинскими спецслужбами и готовил подрыв трех российских офицеров. Фигуранта признали виновным в трех покушениях на теракт (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также обороте взрывчатки в составе группы (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), сообщил ТАСС.

По данным следствия, фигурант через курьерскую службу передал взрывные устройства трем полковникам армии России, командующим подразделениями ВС РФ, в том числе в зоне спецоперации. Посылки преподносились как «подарки от сослуживцев». Однако получатели были в командировках и не успели открыть посылки. В июле 2024 года преступника задержали.

Гособвинение запрашивало для Вадима Чалого 18 лет. Помимо лишения свободы осужденному назначили штраф 500 тыс. руб., а также ограничение свободы на два года.

Защита просила о снисхождении для украинца, так как их клиент «попал под влияние профессиональных сотрудников» украинской разведки в надежде получить «легкие деньги». Подсудимый признал вину, раскаялся и попросил прощения у потерпевших.

Никита Черненко