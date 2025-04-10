В Ярославской области в аварии на М-8 погиб человек

В Ярославской области на трассе М-8 произошла авария, в которой погиб 53-летний пассажир. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, ДТП произошло 10 апреля в 16:55 в районе деревни Слободка под Переславлем-Залесским. Участниками аварии стали грузовой автомобиль с полуприцепом и грузовой фургон.

«В результате ДТП пассажир автомобиля «Форт 2007» мужчина 1972 г.р. скончался на месте происшествия»,— говорится в сообщении УМВД. Уточняется, что сейчас на месте работают оперативные службы.

Алла Чижова