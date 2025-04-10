Сергей Борисевич избран новым главой Нижнетавдинского района

Дума Нижнетавдинского муниципального района (Тюменская область) избрала главой муниципалитета Сергея Борисевича. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Борисевич

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Сергей Борисевич

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Он отметил, что Нижнетавдинский район является одним из лидеров в области по социально-экономическому развитию, где стабильно работает агропромышленный комплекс, реализуются инвестиционные проекты и возводится жилье.

«Перед новым главой стоит задача повышать инвестиционную привлекательность, наращивать объемы производства в сельском хозяйстве, развивать ЖКХ, совершенствовать систему образования, уделять больше внимание патриотическому воспитанию молодежи и, самое главное, делать все, чтобы повышать благосостояние жителей района»,— сообщил Александр Моор.

Сергей Борисевич получил два высших образования по специальности «Физическая культура и методика оздоровительной работы» и «Финансы». В 2004 году устроился на кафедру спортивных дисциплин факультета физкультуры ТюмГУ старшим преподавателем. Спустя год перешел на место начальника отдела спортивных программ в тюменский областной департамент по физкультуре. После чего получил работу заведующего кафедрой физкультуры в Тюменской Государственной сельхозакадемии. С 2016 году он работает на посту начальника отдела кадровой и организационной работы в областном департаменте АПК. В 2019 году он переходит в спортивный департамент Тюмени на должность начальника отдела по спорту. В марте 2021 мэр Тюмени Руслан Кухарук повысил Борисевича до директора структуры.

Напомним, в начале 2025 года бывший глава департамента по спорту Тюмени Сергей Борисевич ушел в отставку по собственному желанию.

С 2015 года должность главы Нижнетавдинского района занимал Валерий Борисов.

Полина Щуцкая