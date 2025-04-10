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Коммерсантъ FM
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ЦБ понизил курс доллара более чем на рубль

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 11 апреля. Согласно сообщению, курс доллара составит 85,0159 руб., евро — 94,6036 руб., юаня — 11,5336 руб. На сегодняшний день показатель доллара (86,0923 руб.) выше более чем на рубль (1,07), евро (95,0910 руб.) — на 48 коп.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

По прогнозам «Ъ», курс рубля в апреле закрепится на уровне 85–90 руб./$ или 11,5–12 руб./CNY. Устойчивость связана с низким спросом на валюты со стороны импортеров.

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