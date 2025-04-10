Три человека пострадали при квартирном пожаре в Колпино в ночь на 10 апреля

В больницу из-за пожара в квартире дома в Колпинском районе Санкт-Петербурга забрали трех человек. Возгорание было ликвидировано силами 15 спасателей, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Вызов по происшествию поступил специалистам в 00:21. Горела двухкомнатная квартира на улице Братьев Радченко, 25. Площадь пожара составила 26 кв. метров.

На его ликвидацию 15 спасателям потребовалось 50 минут. При возгорании пострадали три человека, их госпитализировали.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что водитель погиб при возгорании авто после ДТП с грузовиком на Левашовском шоссе.

Татьяна Титаева