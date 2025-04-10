Российских дзюдоистов допустили до командного турнира на чемпионате Европы

Российские дзюдоисты смогут выступить на командном турнире чемпионата Европы, сообщил ТАСС президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Турнир пройдет в Черногории с 23 по 27 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Соловейчик

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Соловейчик

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Решение о допуске было принято Европейским союзом дзюдо.

«Наша главная задача — выступать на международных соревнованиях в полноценном формате, как мы это всегда делали раньше: с флагом, с гимном, в команде»,— сказал Соловейчик в разговоре с ТАСС.

На командном чемпионате Европы выступают сборные, состоящие из трех мужчин и трех женщин. Россияне побеждали на турнире 2019 года в Минске. Также команда дважды занимала третье место — в Екатеринбурге (2018) и Уфе (2021).

В сентябре 2022 года из-за спецоперации на Украине Международная федерация дзюдо (IJF) запретила российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях под своей эгидой. В апреле 2023 года организация допустила россиян и белорусов до турниров в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Таисия Орлова