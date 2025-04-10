Песков: Навка говорит, что я недостаточно защищаю Путина

Релиз документального фильма к юбилею фигуристки Татьяны Навки «Она» опубликовал «Первый канал». В нем о спортсменке рассказали коллеги, друзья и муж, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Она говорит, что я недостаточно защищаю президента. Причем она это делает на полном серьезе, вот со всей пролетарской жесткостью»,— сказал господин Песков в релизе фильма «Она».

Премьера документального фильма «Она» состоится 13 апреля на «Первом канале».

Татьяна Навка — чемпиона Олимпийских игр 2006 года. Золото она завоевала в паре с Романом Костомаровым. Также является двукратной чемпионкой мира, трехкратной чемпионкой Европы и победительницей Финала Гран-при.

Екатерина Отрашкевич