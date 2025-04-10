В татарстанском городе Кукмор по национальному проекту «Семья» началась реставрация двухэтажного дома, построенного в 1870 году. Ранее в этом здании располагалась фабрика братьев Комаровых. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане начали реставрацию дома 1870 года по нацпроекту

Фото: Пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан В Татарстане начали реставрацию дома 1870 года по нацпроекту

Фото: Пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан

Планируется укрепление фундамента, ремонт основания, перекрытий, стен, а также обновление кровли и фасада. Будут восстановлены дверные и оконные проемы. Кроме того, проведут модернизацию электросети, системы вентиляции и установят отопление. Также отреставрируют деревянные конструкции здания, декоративные элементы наличников и колонн.

Уже начат демонтаж старых коммуникаций, полов и штукатурки.

Артём Дергунов