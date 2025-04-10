Главврач ККБ №1 Владимир Порханов получил звание почетного профессора РУМ

Главному врачу Краевой клинической больницы №1 им. Очаповского, Герою труда Кубани и заслуженному врачу РФ Владимиру Порханову присвоено звание почетного профессора Российского университета медицины (РУМ) Минздрава России. Торжественная церемония состоялась в Москве, сообщает пресс-служба ККБ №1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ККБ№1 Фото: пресс-служба ККБ№1

Звание присуждено за исключительные достижения в медицине, хирургической практике, педагогике и значительный вклад в развитие системы здравоохранения России. Господин Порханов широко признан за свои исследования в областях торакальной хирургии, онкологии и трансплантологии на международной арене.

Мероприятие прошло в присутствии руководства вуза, преподавателей, учащихся и специально приглашенных лиц. В завершение церемонии профессор обратился к молодым медикам с напутственными словами о настойчивости, преданности профессии и важности научных исследований.

Анна Гречко