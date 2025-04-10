В Ростовской области незаконные свалки уберут за 200 млн рублей

С приходом весеннего сезона в городах и районах Ростовской области стартовали работы по устранению незаконных свалок из строительных и бытовых отходов. Региональные операторы уже убрали свыше 1 тыс. куб. м мусора, оставленного «серыми возчиками», сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ликвидацией свалок занимаются не только регоператоры, но и муниципалитеты. Делают они это на средства, поступающие от штрафов за экологические правонарушения, отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

«В 2025 году мы планируем ликвидировать порядка 50 свалочных очагов в разных муниципалитетах Ростовской области. На данные цели, по предварительным оценкам, будет направлено около 200 млн рублей», – сообщил донской министр природных ресурсов и экологии Михаил Фишкин.

По словам Михаила Фишкина, существует необходимость использовать целевые денежные средства на экомероприятия лесного и водного хозяйства или на охрану особо охраняемых природных территорий, но пока существуют «серые возчики», муниципалитеты вынуждены направлять их на ликвидацию свалок.

Напомним, что усилить борьбу с «серыми возчиками», из-за которых возникают несанкционированные свалки, поручил глава региона Юрий Слюсарь. За нарушение природоохранного законодательства и незаконный вывоз мусора предусмотрены наказания, вплоть до ареста транспортных средств в случае повторных или особо грубых нарушений. В ходе проведенных в марте рейдов были пойманы более 65 правонарушителей.

Валентина Любашенко