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В Казани продлили бесплатную парковку у социальных объектов до 30 минут

На пяти участках рядом с учреждениями здравоохранения и образования увеличили допустимое время стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани.

В Казани продлили бесплатную парковку у социальных объектов до 30 минут

В Казани продлили бесплатную парковку у социальных объектов до 30 минут

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В Казани продлили бесплатную парковку у социальных объектов до 30 минут

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Бесплатная парковка с 15 до 30 минут теперь действует:

  • на улице Лизы Шмидт у РКБ-2;
  • на съезде с улицы Ершова на улицу Вишневского;
  • на улице Бондаренко — рядом с полилингвальным образовательным комплексом «Адымнар»;
  • на улицах Четаева и Достоевского — у социальных учреждений.

«Решение призвано помочь родителям, которые приезжают забрать ребенка, или тем, кто сопровождает родственников в медицинские учреждения», — пояснили в Комитете.

Артём Дергунов

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