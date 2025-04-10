В Казани продлили бесплатную парковку у социальных объектов до 30 минут
На пяти участках рядом с учреждениями здравоохранения и образования увеличили допустимое время стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани.
В Казани продлили бесплатную парковку у социальных объектов до 30 минут
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Бесплатная парковка с 15 до 30 минут теперь действует:
- на улице Лизы Шмидт у РКБ-2;
- на съезде с улицы Ершова на улицу Вишневского;
- на улице Бондаренко — рядом с полилингвальным образовательным комплексом «Адымнар»;
- на улицах Четаева и Достоевского — у социальных учреждений.
«Решение призвано помочь родителям, которые приезжают забрать ребенка, или тем, кто сопровождает родственников в медицинские учреждения», — пояснили в Комитете.