На пяти участках рядом с учреждениями здравоохранения и образования увеличили допустимое время стоянки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани продлили бесплатную парковку у социальных объектов до 30 минут

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ В Казани продлили бесплатную парковку у социальных объектов до 30 минут

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Бесплатная парковка с 15 до 30 минут теперь действует:

на улице Лизы Шмидт у РКБ-2;

на съезде с улицы Ершова на улицу Вишневского;

на улице Бондаренко — рядом с полилингвальным образовательным комплексом «Адымнар»;

на улицах Четаева и Достоевского — у социальных учреждений.

«Решение призвано помочь родителям, которые приезжают забрать ребенка, или тем, кто сопровождает родственников в медицинские учреждения», — пояснили в Комитете.

Артём Дергунов