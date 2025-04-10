В Сочи 35 ветеранов ВОВ стали почетными гражданами

Городское собрание Сочи единогласно присвоило звание почетных граждан 35 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, проживающим на курорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Председатель Городского собрания Виктор Филонов сообщил, что эти люди самоотверженно сражались на полях битвы, служили делу защиты Отечества и внесли значительный вклад в развитие города и патриотическое воспитание сочинцев.

Среди новых почетных граждан — кавалеры ордена Отечественной войны, обладатели медалей за храбрость, танкисты, разведчики и санитарки времен войны. После завершения боевых действий они продолжили служить стране в мирных профессиях.

В ближайшее время ветеранам вручат памятные знаки и удостоверения. В год 80-летия Великой Победы их имена будут высечены на памятной доске, а с начала мая их портреты появятся на уличных медиаэкранах.

В Сочи проживает 621 ветеран Великой Отечественной войны, включая участников боевых действий и приравненные к ним категории. Им оказывается адресная помощь, предоставляются санаторно-курортное лечение и ежемесячные выплаты. Ко Дню Победы ветеранам выплатят от 10 до 50 тыс. руб. в зависимости от категории, а в 2025 году предусмотрена дополнительная выплата по 20 тыс. руб.

Мария Удовик