КДК РФС дисквалифицировал футболиста «Ростова» Сутормина на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника «Ростова» Алексея Сутормина на два матча за удаление в матче 23-го тура Российской премьер-лиги против московского «Спартака». Об этом журналистам заявил глава комитета Артур Григорьянц, его слова приводит ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу московской команды. В компенсированное время после первого тайма Сутормин сфолил на полузащитнике «Спартака» Маркиньосе, после чего получил красную карточку.

«Футбольный клуб "Спартак" заявил, что Маркиньос тренируется, он может принять участие в следующем матче. "Спартак" не представил медицинских документов, поэтому мы не рассматривали травматический случай. Сутормин принял участие в заседании. Принято решение дисквалифицировать его на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ)», — заявил господин Григорьянц.

Сутормин не сыграет в гостевых матчах против грозненского «Ахмата» и воронежского «Факела».

После 23-го тура РПЛ «Ростов» занимает седьмое место в таблице с 33 очками. Лидируют «Краснодар» (52), «Спартак» (47) и «Зенит» (47).

Таисия Орлова