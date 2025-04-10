Суд арестовал подростка, который убил девятилетнего ребенка в Подмосковье

Суд отправил под арест 14-летнего подростка, который убил девятилетнего ребенка. Ему предъявлены обвинения по п. «в» и «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «убийство малолетнего по мотивам национальной ненависти», сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

Об аресте ведомство сообщило «РИА Новости». Как пишет MSK1.ru, семья погибшего родом из Киргизии. Дядя ребенка рассказал изданию, что с матерью и отцом убитого сейчас работают следователи. Хоронить его будут на родине.

Обвиняемый признал вину, а также раскаялся в содеянном, рассказали в СКР. Ведомство выложило видео с допросом подростка. В конце ролика видны кадры обысков в комнате ребенка. На полу лежат гантели и другой спортивный инвентарь. Также на полу — коврик, на котором изображены персонажи Эдуарда Успенского — Крокодил Гена и Чебурашка.

Убийство произошло вчера, 9 апреля, в поселке Некрасовский в Дмитровском городском округе. Как сообщали в СКР, подросток во время ссоры достал нож и ударил им ребенка. После этого он пытался инсценировать нападение на себя.

Александр Рыльский