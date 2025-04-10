Вратаря нижегородского ФК «Пари НН» дисквалифицировали на два матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение о дисквалификации вратаря нижегородского ФК «Пари НН» Никиты Медведева на два матча. Футболиста наказали за оскорбление судей во время матча с «Оренбургом» 4 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«По протоколу и рапорту Медведев не был удален за свое высказывание, но в рапорте и протоколе есть записи о том, что он нецензурно выражался в адрес официальных лиц матча. Также было отмечено, что он ударил и сломал дверь»,— сообщил журналистам глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц (цитата по ТАСС).

По его словам, Медведев принес извинения. За неспортивное поведение ему также назначен штраф 60 тыс. руб.