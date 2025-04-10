Эксперт рассказал об инвестиционной привлекательности Кубани

Краснодарский край остается в рейтинге регионов с высокой инвестиционной привлекательностью, рассказала коммерческий директор СК «Семья» Ангелина Радько в рамках «Всероссийского жилищного конгресса» в Сириусе. Спикер напомнила, что в 2024 году в отрасли Краснодарского края привлекли 1,1 трлн руб. инвестиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Ангелина Радько назвала ряд причин, по которым Краснодарский край входит в топ-5 регионов с высокой инвестиционной привлекательностью. Среди них — климатические условия, постоянный приток населения, развитие туризма, а также активное привлечение инвестиций и поддержка администрации региона.

Инвестиционной привлекательности региона также способствует комплексное развитие территорий. «Девелоперы тоже вносят большой вклад. Это некая коллаборация власти и бизнеса. Можно сказать, что наш продукт очень сильно изменился благодаря регулированию со стороны властей»,— сказала коммерческий директор СК «Семья».

«Три года назад мы говорили, что вышли на новый уровень продукта. Сегодня мы снова говорим, что вышли на новый уровень продукта. Все, что строится в рамках КРТ,— это другой уровень комфорта, другой уровень жизни. Если раньше мы делали только детские площадки, то сегодня мы не забываем про подростков. В каждом нашем ЖК есть парк, прогулочная аллея. То есть это уже совсем другой формат жилья»,— отметила Ангелина Радько.

Андрей Куценко