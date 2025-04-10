Проект девелопера ТОЧНО стал лауреатом Международного архитектурного фестиваля «Зодчество`24»

В рамках федерального конкурса команду архитекторов проекта «Васильевский остров» отметили дипломом Союза архитекторов России

Фото: ГК ТОЧНО

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) возведет в Республике Татарстан город-курорт на 10 тысяч жителей по механизмам комплексного развития территорий.

В Москве прошел XXXII международный архитектурный фестиваль «Зодчество`24» — одно из самых значимых событий в области градостроительной деятельности городов и регионов Российской Федерации. Его организатором ежегодно выступает Союз архитекторов России. В рамках конкурсной программы было представлено 120 работ со всей страны.

Команда московского архитектурного бюро Archicomm, с которым ГК ТОЧНО подписала договор о сотрудничестве в 2023 году, стала лауреатом в смотр-конкурсе «Творчество молодых архитекторов». Всего жюри оценило 13 проектов, при создании которых сохранили историческое наследие и природную среду локаций,— среди них мастер-план жилого комплекса «Васильевский остров», с которым девелопер вышел в Татарстан в феврале 2025 года. За успешную стратегию пространственного развития проекта ТОЧНО команде вручили диплом Союза архитекторов России.

«Васильевский остров» — уникальный город-курорт с инфраструктурой столичного уровня и собственным озером, который будет расположен в Зеленодольском районе. Проект комплексного развития территорий займет площадь 88 га и объединит 64 дома высотностью от 6 до 14 этажей.

Фото: ГК ТОЧНО

Концепция предполагает создание современной, безбарьерной и самодостаточной жилой среды — девелопер обещает идеальный баланс активной городской жизни и уединенной природы. Архитекторы спроектировали город с неплотной застройкой, а благодаря снижению этажности литеров из центра к границам район гармонично интегрируется в окружающую природу и лесные массивы.

«Васильевский остров» будет разделен на функциональные кластеры: социальный, спортивный, гастрономический, бытовой, развлекательный и медицинский. Архитектура точек притяжения — игровых детских и спортивных зон с уличными тренажерами и уединенных локаций для спокойного отдыха — соединяет в себе футуристичный стиль и природные элементы: перголы и зеленые изгороди. Вблагоустроенный «зеленый коридор» грамотно интегрируют пешеходные маршруты и велосипедные дорожки. Паркинг на 2,5 тыс. машино-мест расположили по периметру кварталов — приватность дворовых территорий обеспечат за счет геопластики рельефа: зеленых холмов и аллей.

Сердце проекта — собственное озеро, вокруг которого ТОЧНО сконцентрирует курортную инфраструктуру: пляж, прокатную лодочную станцию, ресторан с террасой и ярморочную площадь. Так, летом жители смогут наслаждаться водной прохладой во время лодочных или пеших прогулок — для этого предусмотрена набережная протяженностью 450 м. В зимнее время года «оазис» проекта трансформируется в каток и станет главной праздничной локацией жилого комплекса — в центре установят новогоднюю ель. В озеро впадают естественные ручьи — водные артерии делят территорию на 9 уютных кварталов.

Напомним, что впервые ГК ТОЧНО представила макет «Васильевского острова» на международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш» в феврале 2025 года — над ним также работала команда Archicomm. В марте 2025 года девелопер открыл продажи квартир.

Archicomm* — Архиком

ЖК «Васильевский остров». ООО «Специализированный застройщик 1». С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф

https://tochno.life/