Региональный фонд защиты дольщиков возглавит замдиректора

В правительстве Пермского края утвердили кандидатуру гендиректора Фонда защиты прав граждан – участников строительства Пермского края. Как пишет портал «В курсе. Пермь», в начале следующей недели этот пост займет Андрей Коробов, с августа 2024 года возглавлявший ведомство в качество «исполняющего обязанности». Господин Коробов до этого работал заместителем гендиректора Фонда.

Предыдущий гендиректор учреждения Наталья Геращенко, возглавлявшая его с 2020 года, с осени 2024 года руководит пермским отделением «Форабанка».

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Пермского края» создан в 2020 году. Целью фонда является урегулирование обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед участниками долевого строительства путем передачи фонду имущества застройщиков для завершения строительства многоквартирных домов. Учредителем и управляющим органом УНО выступает минстрой Пермского края.