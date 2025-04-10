В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета
Минэкологии Татарстана выявило 150 нарушений за 10 дней санитарно-экологического двухмесячника с помощью авиаоблета. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Еще 100 нарушений зарегистрировали во время рейдов природоохранных ведомств.
Кроме того, в Черемшанском районе обнаружено 5 свалок, а в Альметьевском районе — одна. Общая сумма выявленных нарушений на данный момент составляет 250.
Ранее сообщалось, что двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани начнется 1 апреля и продлится до 31 мая.