Минэкологии Татарстана выявило 150 нарушений за 10 дней санитарно-экологического двухмесячника с помощью авиаоблета. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане выявили 150 нарушений в ходе санитарно-экологического авиаоблета

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Еще 100 нарушений зарегистрировали во время рейдов природоохранных ведомств.

Кроме того, в Черемшанском районе обнаружено 5 свалок, а в Альметьевском районе — одна. Общая сумма выявленных нарушений на данный момент составляет 250.

Ранее сообщалось, что двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани начнется 1 апреля и продлится до 31 мая.

Дарья Сайфиева