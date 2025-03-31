1 апреля в Казани стартует двухмесячная кампания по санитарной очистке и благоустройству города, которая продлится до 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани начнется 1 апреля

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани начнется 1 апреля

Фото: Евгений Кашпирев, Коммерсантъ

За этот период будет проведена уборка улиц, общественных территорий, а также ликвидация несанкционированных свалок. Кроме того, 19 апреля состоится общегородской субботник.

На данный момент управляющими компаниями и дорожными службами уже начата работа по очистке улиц. Они занимаются мойкой дорог, переходов, ограждений, уборкой мусора в парках и скверах. Всего им предстоит очистить более 2 тыс. км улично-дорожной сети, отмыть 144 км ограждений и 48 тыс. дорожных знаков.

Также планируется ликвидировать 164 незаконные свалки, которые были обнаружены по всему городу. Общий объем подлежащего вывозу мусора составляет 49 тыс. куб. м. На эти цели выделено 52,7 млн руб.

Артём Дергунов