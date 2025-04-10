DOGMA открыла в Краснодаре соседский центр в микрорайоне «Самолет»

DOGMA создала соседский центр как часть социальной инфраструктуры в микрорайоне «Самолет» в декабре 2023 года

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8 апреля состоялось торжественное открытие соседского центра DOGMA Клуб, расположенного на ул. Константина Гондаря, д. 103, корп. 1 микрорайона «Самолет». DOGMA Клуб стал первым комьюнити-центром в Краснодаре, созданным по инициативе застройщика для жителей микрорайона.

Управлением и развитием клуба занимается собственная команда DOGMA, обладающая глубокой экспертизой в создании соседских сообществ в жилых кварталах. За год работы комьюнити-центра силами застройщика для жителей было проведено около 150 мероприятий различного формата на площадках компаний-партнеров и на территории района. Это направление будет только развиваться, наполняться новыми форматами. Теперь, когда у клуба есть свое помещение, DOGMA сможет предложить жителям более разнообразный досуг.

Клуб представляет собой многофункциональную площадку, где новоселы могут общаться, участвовать в совместных проектах, приобретать новые знания и умения. На территории центра расположены переговорные комнаты, мини-студии, пространство событий, кабинеты для занятий с педагогами и проведения творческих мастер-классов, коворкинг, игровые комнаты для детей. В работе клуба также задействованы спортивные площадки, стадион, бульвар, аллеи и другие общественные территории жилого комплекса. Это позволяет проводить мероприятия на свежем воздухе, вовлекать жителей в спортивные и творческие проекты.

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Часть услуг клуба будет бесплатна для жителей, например, часы для настольных игр для подростков или чаепитие для серебряного возраста, а часть из них будет оказываться на коммерческой основе. Клуб будет способствовать развитию малого бизнеса в районе: на площадке центра могут заявить о себе предприниматели, а всем арендаторам клуба DOGMA поможет в продвижении их услуг.

«Соседские клубы особенно актуальны в условиях мегаполиса и квартальной застройки. Они повышают качество жизни, делают ее более разнообразной. Развитие полноценной городской экосистемы и качественной социальной инфраструктуры остается стратегически важным направлением нашей компании. Именно поэтому мы приняли решение, что соседские центры станут обязательной частью проектов комплексного освоения территорий. В планах компании открыть не менее одного клуба в каждом жилом комплексе»,— рассказала Жанна Белянкина, коммерческий директор ГК DOGMA.

В рамках торжественного открытия соседского центра прошли разнообразные мероприятия: лекции по йоге, ведению соцсетей, мастер-классы по лепке, живописи, актерскому мастерству. Жители с удовольствием участвовали во всех активностях и знакомились с устройством клуба.

«Я в восторге от центра, тут так интересно. Мало кто из девелоперов так комплексно подходит к застройке жилых кварталов. Мы с детьми приняли участие в мастер-классах и уже узнали расписание следующих мероприятий. Обязательно придем сюда еще раз»,— Ангелина Цюра, жительница микрорайона «Самолет».

Застройщик: ООО СЗ «ПАРК ПОБЕДЫ-2» Проектные декларации на сайте наш.дом.рф: микрорайон «Самолет».

https://1dogma.ru/