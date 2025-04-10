Вратарь «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал вратаря футбольного клуба «Пари НН» на два матча за оскорбление судейской бригады, приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.
Никита Медведев
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги нижегородский «Пари НН» уступил «Оренбургу» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. В протоколе матча зафиксировано, что Медведев нецензурно ругался в адрес арбитров, покидая поле по окончании игры, а также ударил ногой дверь в подтрибунном помещении.
«В распоряжении было три видео с данного матча, установили, что не только по двери ударил, но и бросил в сторону мусорный ящик по ходу действий, то есть и неспортивное поведение. Медведев принес свои извинения, сказал, что нужно сдерживать эмоции. КДК РФС дисквалифицировал Медведева за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц на два матча, за неспортивное поведение — штраф 60 тыс. руб.»,— приводит ТАСС заявление Григорьянца.
Медведев пропустит матчи 24-го и 25-го туров РПЛ, которые «Пари НН» проведет с «Динамо» (12 апреля) и «Локомотивом» (19 апреля). После 23 игр нижегородский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Лидируют «Краснодар» (52), «Спартак» (47) и «Зенит» (47).