Вратарь «Пари НН» Медведев дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал вратаря футбольного клуба «Пари НН» на два матча за оскорбление судейской бригады, приводит ТАСС слова главы комитета Артура Григорьянца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Медведев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Никита Медведев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги нижегородский «Пари НН» уступил «Оренбургу» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым. В протоколе матча зафиксировано, что Медведев нецензурно ругался в адрес арбитров, покидая поле по окончании игры, а также ударил ногой дверь в подтрибунном помещении.

«В распоряжении было три видео с данного матча, установили, что не только по двери ударил, но и бросил в сторону мусорный ящик по ходу действий, то есть и неспортивное поведение. Медведев принес свои извинения, сказал, что нужно сдерживать эмоции. КДК РФС дисквалифицировал Медведева за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц на два матча, за неспортивное поведение — штраф 60 тыс. руб.»,— приводит ТАСС заявление Григорьянца.

Медведев пропустит матчи 24-го и 25-го туров РПЛ, которые «Пари НН» проведет с «Динамо» (12 апреля) и «Локомотивом» (19 апреля). После 23 игр нижегородский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. Лидируют «Краснодар» (52), «Спартак» (47) и «Зенит» (47).

Таисия Орлова