В Ижевск доставят частицу Вечного огня из Москвы ко Дню Победы

В Ижевск ко Дню Победы доставят частицу Вечного огня из Москвы, сообщает пресс-служба администрации города. Торжественное мероприятие запланировано на 25 апреля. Частицу огня доставят с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Напомним, памятные муралы, посвященные четырем Героям Советского Союза, участникам Великой Отечественной войны, появятся в Ижевске ко Дню Победы. Портреты героев будут нанесены на фасады жилых домов.