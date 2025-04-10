Так пахнет весна
Новинки парфюмерии: мускусы, малина и цветы
«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новых ароматах сезона — самые яркие запуски и ключевые ноты.
Фото: East News
Весна — сезон традиционного обновления как гардероба, так и коллекции ароматов. Новинки парфюмерного рынка говорят о том, что одного доминирующего направления сейчас нет и не будет, начатый пару лет назад тренд на вариативность и свободу самовыражения продолжается. Это означает, что какого-то модного ингредиента, модной ноты сейчас нет — носим все и полагаемся исключительно на свои предпочтения. Однако, среди ольфакторных нот и композиций, которые этой весной нам предлагают парфюмеры, намечается несколько ярких направлений.
Груша: универсальная нота, которая может пахнуть легко, свежо и «растительно», чересчур сладко и сиропообразно, скрипуче чисто, почти как шампунь. Груша добавляет четкую текстуру или округлую глубину аромату и хорошо сочетается с совершенно разными нотами, от зелени до сложных цветов.
Малина: освежающий аккорд с тонкими цветочными оттенками. Хорошо сочетаются с розой и грейпфрутом, когда нужно создать ассоциацию с природной свежестью. Если малину замешать с ванилью и зефиром, получится прекрасная имитация выпечки (хорошо для тех, кто на диете).
Цветы: «цветы весной» — это уже, конечно, мем. Однако, цветочные ароматы этого сезона далеки от мейнстрима. В них парфюмеры используют сложные и нетривиальные сочетания, например, листья магнолии, а не цветы, корни ириса, кофейные цветы, белый перец и дымные кожаные аккорды.
Мускусы: пользуются популярностью благодаря своей способности имитировать интимное тепло контакта с кожей. Обычно мускусы сочетаются с ванилью и белыми цветами, но сейчас наиболее частым оказывается противопоставление мускусов фруктам — от цитрусовых и ягод до груши. Мускус может выступать в качестве якоря, помогая фруктовым ароматам звучать более плавно и дольше держаться на коже.