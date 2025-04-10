Так пахнет весна

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о новых ароматах сезона — самые яркие запуски и ключевые ноты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Весна — сезон традиционного обновления как гардероба, так и коллекции ароматов. Новинки парфюмерного рынка говорят о том, что одного доминирующего направления сейчас нет и не будет, начатый пару лет назад тренд на вариативность и свободу самовыражения продолжается. Это означает, что какого-то модного ингредиента, модной ноты сейчас нет — носим все и полагаемся исключительно на свои предпочтения. Однако, среди ольфакторных нот и композиций, которые этой весной нам предлагают парфюмеры, намечается несколько ярких направлений.

Груша: универсальная нота, которая может пахнуть легко, свежо и «растительно», чересчур сладко и сиропообразно, скрипуче чисто, почти как шампунь. Груша добавляет четкую текстуру или округлую глубину аромату и хорошо сочетается с совершенно разными нотами, от зелени до сложных цветов.

Малина: освежающий аккорд с тонкими цветочными оттенками. Хорошо сочетаются с розой и грейпфрутом, когда нужно создать ассоциацию с природной свежестью. Если малину замешать с ванилью и зефиром, получится прекрасная имитация выпечки (хорошо для тех, кто на диете).

Цветы: «цветы весной» — это уже, конечно, мем. Однако, цветочные ароматы этого сезона далеки от мейнстрима. В них парфюмеры используют сложные и нетривиальные сочетания, например, листья магнолии, а не цветы, корни ириса, кофейные цветы, белый перец и дымные кожаные аккорды.

Мускусы: пользуются популярностью благодаря своей способности имитировать интимное тепло контакта с кожей. Обычно мускусы сочетаются с ванилью и белыми цветами, но сейчас наиболее частым оказывается противопоставление мускусов фруктам — от цитрусовых и ягод до груши. Мускус может выступать в качестве якоря, помогая фруктовым ароматам звучать более плавно и дольше держаться на коже.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Chanel, женский аромат Chance Eau Splendide. ноты: фиалка, красные фрукты, персик, малина, роза, ирис, розовая герань, белый мускус, кедр Tom Ford, парфюмерная вода Rose Exposed. Ноты: белый и розовый перец, розовая вода, розовое масло, цветок апельсина, кожа, олибанум, мускус, сандал, кашмеран Roberto Cavalli, женский аромат Paradiso Rosa. Ноты: малина, розовый грейпфрут, бергамот, розовый перец, розовый пион, жасмин, цветочные ноты, кокосовое молочко, мускус, бензоин, сандал Perroy, парфюмерная вода Pinkfire. Ноты: гранат, малина, амбра New Notes, парфюмерная вода Akigala Mandarino. Ноты: мандарин, яблоко, малина, жасмин, фрезия, ландыш, дерево, амбра Reply, парфюмерная вода Green On Me For Woman.Ноты: бергамот, мандарин, плющ, гелиотроп, цветок апельсина, зеленое яблоко, сандал, пачули, ваниль Marc Jacobs, парфюмерная вода Daisy Wild. Ноты: цветок банана, жасмин, орехи макадамия, ветивер, сандал Emanuel Ungaro, парфюмерная вода Cosmic. Ноты: манго, миндаль, черная смородина, апельсин, лимон, розовый перец, гелиотроп, цветок апельсина, коктейль беллини, ирис, фиалка, цветок груши, ваниль, мускус, сандал, бобы тонка и пачули Следующая фотография 1 / 8 Chanel, женский аромат Chance Eau Splendide. ноты: фиалка, красные фрукты, персик, малина, роза, ирис, розовая герань, белый мускус, кедр Tom Ford, парфюмерная вода Rose Exposed. Ноты: белый и розовый перец, розовая вода, розовое масло, цветок апельсина, кожа, олибанум, мускус, сандал, кашмеран Roberto Cavalli, женский аромат Paradiso Rosa. Ноты: малина, розовый грейпфрут, бергамот, розовый перец, розовый пион, жасмин, цветочные ноты, кокосовое молочко, мускус, бензоин, сандал Perroy, парфюмерная вода Pinkfire. Ноты: гранат, малина, амбра New Notes, парфюмерная вода Akigala Mandarino. Ноты: мандарин, яблоко, малина, жасмин, фрезия, ландыш, дерево, амбра Reply, парфюмерная вода Green On Me For Woman.Ноты: бергамот, мандарин, плющ, гелиотроп, цветок апельсина, зеленое яблоко, сандал, пачули, ваниль Marc Jacobs, парфюмерная вода Daisy Wild. Ноты: цветок банана, жасмин, орехи макадамия, ветивер, сандал Emanuel Ungaro, парфюмерная вода Cosmic. Ноты: манго, миндаль, черная смородина, апельсин, лимон, розовый перец, гелиотроп, цветок апельсина, коктейль беллини, ирис, фиалка, цветок груши, ваниль, мускус, сандал, бобы тонка и пачули

Ирина Кириенко